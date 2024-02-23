Приватна компанія вперше здійснила посадку на Місяць

Для Сполучених Штатів це перша успішна місія на супутник Землі за останніх пів століття.

Космічний апарат "Одіссей" компанії Intuitive Machines успішно здійснив посадку на Південному полюсі Місяця. Це перший випадок в історії, коли місію на супутник Землі проводить приватна фірма.

Як повідомляє BBC, процес не минув без нервових хвилин очікування: у найвідповідальнішу мить центр керування повідомив про втрату зв'язку з апаратом. Проте згодом генеральний директор Intuitive Machines Стів Альтемус сказав колегам історичні слова "Ласкаво просимо на Місяць". Для Сполучених Штатів це перша успішна посадка на супутник за останніх пів століття. Голова NASA Білл Нельсон вже заявив про "величезний стрибок вперед для людства".

"Одіссей" несе на борту шість комплектів спорядження розробки NASA, які мають бути задіяні для дослідження поверхні Місяця. Пізніше компанія сподівається запустити на Місяць ще один апарат, здатний провести буріння і, можливо, знайти серед каміння сліди води.