США обговорюють передачу Україні ракет ATACMS більшої дальності

Передача Україні ракет ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалася з розгляду.

Про це заявив під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності”,- зазначив Кірбі.

Він нагадав, що США вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини – ред.). При цьому ЗСУ застосовували ці ракети із користю.

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