Пентагон: Деякі поставки техніки в Україну тривають згідно з укладеними раніше контрактами

Попри відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, деякі поставки військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами.

Про це пише Голос Америки з посиланням на джерела у Пентагоні.

Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання. Однак, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

Останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Проте Міністерство оборони США може виконати деякі свої попередні зобов’язання перед Києвом завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі.

За словами речника Міноборони США Джеффа Юргенсена, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

"У багатьох випадках — наприклад, з 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Джавелінами, Стінгерами, GMLRS (ракети для HIMARS — ред.), низкою БПЛА та засобами протидії БПЛА — виробництво та постачання цього в Україну, а також поповнення запасів США продовжується згідно з умовами цих контрактів", — сказав Джефф Юргенсен.

З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну.

Наразі США виробляють приблизно 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а до кінця 2024 року планують збільшити виробництво до 70-80 тис. на місяць, повідомив Голосу Америки речник Пентагону Джефф Юргенсен. За його словами, фінансування USAI також сприяє виробництву таких снарядів.

За словами речника Пентагону, подібна невизначеність Конгресу має "руйнівні наслідки" для Міністерства оборони, включаючи можливість надавати допомогу Україні та іншим союзникам і партнерам США.

“Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Cтінгерів, Джавелінів і ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказав Джефф Юргенсен.