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У неділю в Україні збережеться волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом

Натомість в понеділок, 19 лютого, очікується погода без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг.

У неділю в Україні збережеться волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом
Фото: Макс Требухов

Вночі 18 лютого в західних, північних і центральних областях, вдень по всій Україні очікується невеликий дощ і мокрий сніг, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 3-8° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни та Закарпатті 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого - без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в південній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті територій вночі 2-7° морозу (на північному сході країни до 11° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, місцями на Прикарпатті 3-8° тепла.

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