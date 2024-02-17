Протягом дня Нікопольщина пережила 12 атак: районний центр, Марганецька і Мирівська громади.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Ворог бив з артилерії та дронами-камікадзе.

Двоє людей поранені. Пошкоджені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Побите агропідприємство. Зачепило лінію електропередач й газогін.

Також нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили із авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок, двоє осіб поранено. Під завалами ще можуть бути люди.