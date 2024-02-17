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Ворог за добу 12 разів обстрілював Нікопольщину, поранено 2 людей

Серед іншого, пошкоджено приватні будинки та агропідприємство.

Ворог за добу 12 разів обстрілював Нікопольщину, поранено 2 людей
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня Нікопольщина пережила 12 атак: районний центр, Марганецька і Мирівська громади. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. 

Ворог бив з артилерії та дронами-камікадзе.

Двоє людей поранені. Пошкоджені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Побите агропідприємство. Зачепило лінію електропередач й газогін.

Також нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили із авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок, двоє осіб поранено. Під завалами ще можуть бути люди.

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