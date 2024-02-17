Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський

Під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон.
Про це в Телеграмі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За словами командувача, вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.
"Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань... Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", – ідеться у коментарі Тарнавського.
Командувач зазначив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.
- Згідно рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Президент Зеленський прокоментував рішення Сирського щодо відходу українських військових з позицій в Авдіївці. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.