Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський

Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників полонених українських воїнів.

Під час виходу особового складу українських підрозділів з Авдіївки, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон.

Про це в Телеграмі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.

"Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань... Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", – ідеться у коментарі Тарнавського.

Командувач зазначив, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.