Зеленський прокоментував відхід від Авдіївки і наголосив на нестачі далекобійної зброї

Рішення військового командування відійти з Авдіївки є правильним, сказав президент Володимир Зеленський після виступ на Мюнхенській безпековій конференції. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.
Зберегти воїнів – це і є захист, наголосив він. Президент додав, що зброя допомагає відновлювати справедливість, але цю зброю тримає військовий, і саме він звільняє території і захищає людей.
"Тому рішення правильне. Щоби не попасти в оточення прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалися на сході щось зробити. Що таке щось – вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили – це зруйнували наше життя", – сказав він.
Зеленський сказав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.
Україні ж зброї не вистачило, додав він.
"Немає далекобійної збої. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда", – сказав він
- Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення відійти з Авдіївки, яку росіяни буквально стирають.
- Позавчора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися.
- Потім Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Зеленський сказав, що в Авдіївці командування застосовує "нові підходи".