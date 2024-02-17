Зеленський прокоментував відхід від Авдіївки і наголосив на нестачі далекобійної зброї

Рішення військового командування відійти з Авдіївки є правильним, сказав президент Володимир Зеленський після виступ на Мюнхенській безпековій конференції. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.

Зберегти воїнів – це і є захист, наголосив він. Президент додав, що зброя допомагає відновлювати справедливість, але цю зброю тримає військовий, і саме він звільняє території і захищає людей.

"Тому рішення правильне. Щоби не попасти в оточення прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалися на сході щось зробити. Що таке щось – вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили – це зруйнували наше життя", – сказав він.

Зеленський сказав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.

Україні ж зброї не вистачило, додав він.

"Немає далекобійної збої. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда", – сказав він