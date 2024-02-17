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Зеленський прокоментував відхід від Авдіївки і наголосив на нестачі далекобійної зброї

Президент підкреслив, що військові – головна зброя. 

Зеленський прокоментував відхід від Авдіївки і наголосив на нестачі далекобійної зброї
Фото: EPA/UPG

Рішення військового командування відійти з Авдіївки є правильним, сказав президент Володимир Зеленський після виступ на Мюнхенській безпековій конференції. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців. 

Зберегти воїнів – це і є захист, наголосив він. Президент додав, що зброя допомагає відновлювати справедливість, але цю зброю тримає військовий, і саме він звільняє території і захищає людей.

"Тому рішення правильне. Щоби не попасти в оточення прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалися на сході щось зробити. Що таке щось – вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили – це зруйнували наше життя", – сказав він.

Зеленський сказав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.

Україні ж зброї не вистачило, додав він.

"Немає далекобійної збої. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда", – сказав він

  • Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення відійти з Авдіївки, яку росіяни буквально стирають.
  • Позавчора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
  • Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
  • Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися
  • Потім Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки. 
  • Зеленський сказав, що в Авдіївці командування застосовує "нові підходи".
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