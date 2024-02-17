Міноборони: Коаліція дронів офіційно стартувала

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони України підписав відповідний лист та подякував лідерам коаліції.
Про це повідомили у Міноборони.
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.
"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", – сказав Рустем Умєров.
Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Про створення Коаліції дронів Україна і Литва оголосили 17 січня. А вже 25 січня до неї доєдналися ще дві країни – Британія і Швеція.
- 15 лютого стало відомо, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для створення життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників.