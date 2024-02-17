Міноборони: Коаліція дронів офіційно стартувала

Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони України підписав відповідний лист та подякував лідерам коаліції.

Про це повідомили у Міноборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", – сказав Рустем Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Про створення Коаліції дронів Україна і Литва оголосили 17 січня. А вже 25 січня до неї доєдналися ще дві країни – Британія і Швеція.