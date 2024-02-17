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Ворог завдав понад 400 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Росіяни атакували область дронами, реактивними системами та артилерією.

Ворог завдав понад 400 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області
Фото: Олександр Солонько

Російська армія завдала 408 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області з РСЗВ, дронів та артилерії. Обійшлося без постраждалих, повідомляє Запорізька ОВА.

"Рашисти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці", – ідеться у повідомленні.

Ще 281 артудар здійснили по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

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