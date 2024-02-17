Ворог завдав понад 400 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Російська армія завдала 408 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області з РСЗВ, дронів та артилерії. Обійшлося без постраждалих, повідомляє Запорізька ОВА.

"Рашисти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці", – ідеться у повідомленні.

Ще 281 артудар здійснили по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.