ООН не може перевірити інформацію про зброю КНДР для росіян

ООН не володіє можливістю перевірити, чи відповідають дійності повідомлення про отримання Росією зброї з Північної Кореї "чи будь-якої іншої країни". Таку позицію озвучив речник генерального секретаря Стефан Дюжаррік, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.

Відповідальність за реагування на таке співробітництво двох авторитарних держав речник переклав на Раду Безпеки ООН: у неї "наявні механізми для розгляду цих питань".

До цього пан Дюжаррік також додав, що ООН "неодноразово засуджувала обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури", а також "нагадує, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій".