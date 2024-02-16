У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Сумщину, загинула людина

За день у області пролунало 237 вибухів.

Росіяни обстріляли Сумщину, загинула людина
Жертва російського обстрілу Сумщини 16 лютого 2024 року

Сьогодні, 16 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 237 вибухів.

Внаслідок обстрілу Великописарівської громади загинув місцевий житель. Громаду обстріляли з мінометів, артилерії та безпілотниками.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, АГС та мінометів, також відбулася атака на громаду дронами.

Есманьську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та міномету, а також дронами.

Також з мінометів окупанти атакували Шалигинську, Середино-Будську, Новослобідську та Юнаківську громади, а Краснопільську - з артилерії.

А по Хотінській громаді російські військові вдарили з артилерії та з мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies