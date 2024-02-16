Росіяни обстріляли Сумщину, загинула людина

За день у області пролунало 237 вибухів.

Сьогодні, 16 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 237 вибухів.

Внаслідок обстрілу Великописарівської громади загинув місцевий житель. Громаду обстріляли з мінометів, артилерії та безпілотниками.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, АГС та мінометів, також відбулася атака на громаду дронами.

Есманьську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та міномету, а також дронами.

Також з мінометів окупанти атакували Шалигинську, Середино-Будську, Новослобідську та Юнаківську громади, а Краснопільську - з артилерії.

А по Хотінській громаді російські військові вдарили з артилерії та з мінометів.