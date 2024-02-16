Кабмін дозволив залучити кошти на обслуговування двох протимінних кораблів, які Україна отримала від Британії

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить залучити кошти для обслуговування двох протимінних кораблів, як це передбачено рамковою угодою між урядами України та Великої Британії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Наша держава отримала кораблі класу «Sandown» у 2022 році від Британії. Вони отримали назви «Черкаси» та «Чернігів», їх залучали до багатонаціональних навчань під українським прапором.

Торік Міноборони уклало угоду з британським підприємством, яке має досвід в обслуговуванні суден королівського флоту. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням та запчастинами двох кораблів шукачів-мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод.

Поки що ці кораблі не можуть прибути у води України, бо це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів країн, що воюють.

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа наголошував, що ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря після завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу.

Наразі екіпажі «Черкас» та «Чернігова» проходять підготовку у складі протимінних сил. Військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми і способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів, за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II вони отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах. Крім того, цього року «Черкаси» і «Чернігів» братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.