Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП

14 лютого Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до ШІЗО.

Політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це повідомляє місцеве управління Федеральної служби виконання покарань Росії.

Видання “Медуза” зазначає, що 14 лютого прессекретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Йому було 47 років.

Олексій Навальний – російський політик, громадський діяч і юрист. Став відомим як розслідувач корупції в Росії та опозиціонер Путіна. Був лауреатом премії імені Сахарова за 2021 рік.

У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він також є засновником “Фонду боротьби з корупцією”.

Навальний вважається російським політв’язнем.

Також відомий неоднозначими висловлюваннями щодо України. Зокрема, він виступ проти повернення Україні Криму у разі свого обрання президентом, оскільки “Крим – це не бутерброд”.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на смерть Навального.

“Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах. Гинуть бійці. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується”, – написав Шарль Мішель.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу з Володимиром Зеленським висловив співчуття родині Навального.

“Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним у Берліні, коли він лікувавс в Німеччині від наслідків отруєння, спілувався з ним про відвагу, яка була потрібна, щоб вернутися в Росії. Він заплатив за це життя”, – сказав він.