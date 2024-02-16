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Конституційний суд Латвії визнав обґрунтованою депортацію через незнання державної мови

Близько тисячі російських громадян, які проживають у Латвії, можуть бути депортовані після квітня 2024 року. Конституційний суд країни у четвер відхилив позов активістів.

Конституційний суд Латвії визнав обґрунтованою депортацію через незнання державної мови
Ілюстративне фото: День пам'яті жертв комуністичного геноциду, Рига, 25 березня 2022
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Латвії визнав обґрунтованою депортацію через незнання державної мови, повідомляє DW. 

Для продовження посвідки на постійне проживанняу Латвії громадянам Росії потрібне знання державної мови. Цю норму 15 лютого залишив у силі Конституційний суд Латвії, який відхилив колективний позов російських громадян, які проживають у країні. 

Наразі видворення загрожує 1167 громадянам РФ. 

Більше 20 років тому багатьом із них "автоматично" не дали латвійське громадянство, надавши статус "негромадян Латвії".

  • Нещодавно у Латвії набув чинності закон про конфіскацію авто на російських номерах. Вилучений транспорт планують передавати Україні.
  • Також Латвія відновила призов до армії, щоб стримати Росію. Військовозобов’язані чоловіки повинні будуть пройти річне навчання. Їм платитимуть зарплату по 300 євро щомісяця та дозволять взяти відпустку.
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