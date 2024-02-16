Близько тисячі російських громадян, які проживають у Латвії, можуть бути депортовані після квітня 2024 року. Конституційний суд країни у четвер відхилив позов активістів.

Конституційний суд Латвії визнав обґрунтованою депортацію через незнання державної мови, повідомляє DW.

Для продовження посвідки на постійне проживанняу Латвії громадянам Росії потрібне знання державної мови. Цю норму 15 лютого залишив у силі Конституційний суд Латвії, який відхилив колективний позов російських громадян, які проживають у країні.

Наразі видворення загрожує 1167 громадянам РФ.

Більше 20 років тому багатьом із них "автоматично" не дали латвійське громадянство, надавши статус "негромадян Латвії".