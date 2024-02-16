Конституційний суд Латвії визнав обґрунтованою депортацію через незнання державної мови, повідомляє DW.
Для продовження посвідки на постійне проживанняу Латвії громадянам Росії потрібне знання державної мови. Цю норму 15 лютого залишив у силі Конституційний суд Латвії, який відхилив колективний позов російських громадян, які проживають у країні.
Наразі видворення загрожує 1167 громадянам РФ.
Більше 20 років тому багатьом із них "автоматично" не дали латвійське громадянство, надавши статус "негромадян Латвії".
- Нещодавно у Латвії набув чинності закон про конфіскацію авто на російських номерах. Вилучений транспорт планують передавати Україні.
- Також Латвія відновила призов до армії, щоб стримати Росію. Військовозобов’язані чоловіки повинні будуть пройти річне навчання. Їм платитимуть зарплату по 300 євро щомісяця та дозволять взяти відпустку.