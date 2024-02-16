​WSJ: Від 400 до 3-х тисяч кубинців можуть воювати на боці Росії проти України

Мотивацією для найманців є велика за мірками регіону зарплатня – близько двох тисяч доларів на місяць. Середня зарплатня на Кубі становить менше 20 доларів.

Росія активно вербує громадян Куби та мешканців інших країн Карибського басейну на війну проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Руслан Спірін, спеціальний представник МЗС України в Латинській Америці та Карибському басейні, заявив виданню, що близько 400 кубинців воюють на боці Росії. Натомість Мар’ян Заблоцький, депутат українського парламенту, який вивчав це питання, вважає, що від 1500 до 3000 кубинців вступили стали найманцями Росії.

За словами української влади, Росія також залучила бійців з Центральноафриканської Республіки, Сербії, Непалу та Сирії, щоб підтримати свої військові зусилля.

Експерти з безпеки кажуть, що для військових вербувальників, які працюють на Росію, полегшує роботу збільшення рівня бідності на Кубі через падіння місцевої економіки. Середня зарплатня на Кубі становить менше 20 доларів, у той час як найманцям обіцяють близько двох тисяч доларів на місяць.

Погіршення умов життя та зростання почуття безнадійності серед кубинців працездатного віку викликали безпрецедентну хвилю еміграції. Згідно з даними американського уряду, понад 500 000 кубинців, або близько 5% населення країни, виїхали до США за останні два роки, а на самій Кубі спостерігається дефіцит палива, їжі та ліків, є часті перебої з електроенергією.

У вересні кубинський уряд заявив, що ліквідував мережу вербування, яка заманювала кубинців воювати проти України. Місцево прокуратура заявила, що затримала 17 осіб, яким загрожує до 30 років позбавлення волі або навіть смертна кара.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Росія вербує громадян Куби на війну оголошеннями в Facebook про роботу кухарями та будівельниками.