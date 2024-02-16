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Стрілянина в Канзасі не пов'язана з екстремізмом, - поліція

Причиною інциденту, що зіпсував святкування перемоги місцевої команди у Супербоулі, стала сварка.

Стрілянина в Канзасі не пов'язана з екстремізмом, - поліція
Поліцейські під час інциденту в Канзасі
Фото: The Independent

Застосування вогнепальної зброї під час параду чемпіонів у американському місті Канзас, внаслідок якого загинула одна людина і ще 22 були поранені, не було проявом екстремізму чи терактом. Такого висновку дійшли у поліції після проведення розслідування стрілянини. 

Як повідомляє Reuters, двоє підлітків та один дорослий, згідно з версією правоохоронців, відкрили вогонь серед натовпу вболівальників місцевої комади з американського футболу "Чіфс" через сварку. Це не була спрямована атака, а затримані не планували якимось чином завадити проведенню свтяткових заходів чи створити ефект паніки. 

Невдовзі їм будуть висунуті офіційні звинувачення. Особи зловмисників поліція не розкриває, натомість про єдину жертву трагічного інциденту стало відомо пресі. Нею виявилася популярна ведуча місцевого радіо Ліза Лопес-Гальван.    

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