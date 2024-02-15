Євросоюз планує створити посаду комісара з питань оборони, – Politico

Лідери Європейського союзу розглядають можливість створення нової посади – комісара з питань оборони для нагляду за промисловими аспектами оборонної політики. Серед основних кандидатів прем'єр Естонії Кая Каллас та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Politico з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Про необхідність такої посади у Брюсселі почали говорити під кінець другого року повномасштабної війни Росії проти України й на тлі заяв кандидата у президенти США Дональда Трампа про вибріковий підхід до оборони партнерів по НАТО у разі російського вторгнення. Наміри лідерів ЄС виданню підтвердили три особи, безпосередньо обізнані з цим питанням.

"Зростає розуміння того, що Європа повинна робити набагато більше в сфері оборони. Тому ми, швидше за все, побачимо щось [посаду] з такою назвою. Але що саме буде включено до цього, буде предметом запеклих дебатів", – сказав чиновник Єврокомісії та високопосадовець з країни ЄС.

Відповідаючи на запитання про плани запровадження посади комісара з питань оборони, один з високопоставлених дипломатів ЄС зазначив, що був би здивований, якби вони (ЄС – ред.) цього не зробили. "На оборону може бути спрямований значний фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде здійснювати нагляд за ним", – додав високопосадовець.

За інформацією видання, серед кандидатів на посаду "оборонного наглядача" розглядаються міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка закликає до "стратегічного стрибка не тільки в нашому мисленні, але й у реальних результатах".

За словами єврочиновників, оборонна політика ЄС наразі розпорошена між різними інституціями, з недостатньо потужним Генеральним директоратом з питань оборони і космосу при Комісії, Європейським оборонним агентством під керівництвом Верховного представника Жозепа Борреля і спільною програмою закупівель блоку, EDIRPA, яка звітує перед Радою ЄС. Ідея полягає в тому, щоб централізувати деякі з цих функцій.