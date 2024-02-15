Україна і Польща працюють над угодою щодо квот на окремі товари, - польський міністр

Україна і Польща ведуть переговори про укладення угоди щодо сільськогосподарських товарів.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський після зустрічі з представниками фермерів 15 лютого, передає RMF24.
Секерський зазначив, що окрім рішень ЄС щодо відносин між блоком та Україною, польська сторона хоче досягти двосторонньої угоди з нашою державою.
"Ми ведемо переговори щодо двосторонньої угоди з Україною, щоб встановити певні правила, які визначатимуть розмір квот на окремі товари, які можуть вплинути на польський ринок, щоб не порушувати стабілізацію окремих ринків", - сказав міністр.
На питання, коли можуть завершитись ці переговори, Секерський відповів, що сподівається, що розмір квот визначать до кінця березня.
- Польські фермери відновили блокування після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.
- 15 лютого прем'єр-міністр України обговорив критичну ситуацію на кордоні із польським колегою Дональдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно. Інцидент стався 11 лютого. Тоді страйкарі зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин. Поліція, яка була на місці події відкрила справу.
- У січні цього року міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно.
- Нещодавно у Єврокомісії повідомили, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.