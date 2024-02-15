Україна і Польща працюють над угодою щодо квот на окремі товари, - польський міністр

Домовитися про квоти мають до кінця березня.

Україна і Польща ведуть переговори про укладення угоди щодо сільськогосподарських товарів.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський після зустрічі з представниками фермерів 15 лютого, передає RMF24.

Секерський зазначив, що окрім рішень ЄС щодо відносин між блоком та Україною, польська сторона хоче досягти двосторонньої угоди з нашою державою.

"Ми ведемо переговори щодо двосторонньої угоди з Україною, щоб встановити певні правила, які визначатимуть розмір квот на окремі товари, які можуть вплинути на польський ринок, щоб не порушувати стабілізацію окремих ринків", - сказав міністр.

На питання, коли можуть завершитись ці переговори, Секерський відповів, що сподівається, що розмір квот визначать до кінця березня.