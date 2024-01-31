Єврокомісія пропонує продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами

Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023.

Єврокомісія пропонує продовжити призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до Євросоюзу ще на рік, до літа 2025. Водночас вона хоче посилити захист сільськогосподарської продукції країн блоку, тож змінить правила.

Продовження лібералізації української продукції є частиною зобов'язань ЄС підтримувати Україну. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Ці автономні торговельні заходи (АТМ) діють із червня 2022 року та є ключовим стовпом непохитної підтримки ЄС України та її економіки. Заходи сприяють полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок неспровокованої та невиправданої агресивної війни з боку Росії", – йдеться у повідомленні.

Хоча головною метою заходів є підтримка України, вони також враховують делікатність фермерів ЄС та інших зацікавлених сторін. З цією метою та враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та 2023, оновлені правила містять посилений захисний механізм. Це гарантує швидке вжиття заходів щодо виправлення ситуації у разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох держав-членів.

Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.

Паралельно Комісія пропонує ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022.

Тепер ці пропозиції розглядатимуть Європарламент і Рада Євросоюзу. Мета полягає в тому, щоб забезпечити плавний перехід від поточного режиму роботи правил до нових до моменту закінчення терміну дії поточних режимів 5 червня 2024 для України та 24 липня 2024 для Молдови.

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Пропозицію Єврокомісії прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він розраховує, що напрацьовані заходи дозволять прибрати шкідливі односторонні заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

"Єврокомісія пропонує продовжити «економічний безвіз» України з ЄС до червня 2025 року. Це означає, що наші підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів", – сказав він.

Нові інструменти, на думку Шмигаля, допоможуть уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. Це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС.