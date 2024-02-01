За два роки молдовські компанії продали РФ запчастини до літаків на 15 млн доларів, - ЗМІ

Молдова доєдналась не до всіх санкцій проти Росії

В 2022-2023 роках, попри санкції проти РФ, три компанії з Молдови продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда” з посиланням на молдовську службу "Радіо Свобода".

Молдовські компанії почали продаж запчастин до літаків у Росію за кілька місяців після лютого 2022 року. Деталі потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт "Победа" і S7 Engineering.

Уточнюється, що до схеми залучили три молдовські компанії. Йдеться про Airrock Solutions та Aerostage Services, засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го. Їх власник – Іван Мельников, колишній топ-посадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova.

Третя компанія, Maxjet Service, існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.

Ці компанії діяли як посередники. Вони розміщували замовлення на запчастини та допомагали транспортувати їх у Росію. Інколи запчастини доправляли безпосередньо в російські аеропорти.

Втім, постачання відбувались не через територію Молдови.

Мельников і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання деталей до РФ, оскільки вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій ЄС проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Водночас, джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови Санду сказали, що їм відомо про ці випадки. Ними вже займаються "компетентні органи", а Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.