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За два роки молдовські компанії продали РФ запчастини до літаків на 15 млн доларів, - ЗМІ

Цими оборудками вже займаються "компетентні органи" Молдови.

За два роки молдовські компанії продали РФ запчастини до літаків на 15 млн доларів, - ЗМІ
Молдова доєдналась не до всіх санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

В 2022-2023 роках, попри санкції проти РФ, три компанії з Молдови продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда” з посиланням на молдовську службу "Радіо Свобода".

Молдовські компанії почали продаж запчастин до літаків у Росію за кілька місяців після лютого 2022 року. Деталі потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт "Победа" і S7 Engineering.

Уточнюється, що до схеми залучили три молдовські компанії. Йдеться про Airrock Solutions та Aerostage Services, засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го. Їх власник –  Іван Мельников, колишній топ-посадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova.

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Третя компанія, Maxjet Service, існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.

Ці компанії діяли як посередники. Вони розміщували замовлення на запчастини та допомагали транспортувати їх у Росію. Інколи запчастини доправляли безпосередньо в російські аеропорти. 

Втім, постачання відбувались не через територію Молдови.

Мельников і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання деталей до РФ, оскільки вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій ЄС проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Водночас, джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови Санду сказали, що їм відомо про ці випадки. Ними вже займаються "компетентні органи", а Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.

  • Один із провідних російських виробників військових і цивільних літаків – "Яковлєв" – продовжував імпортувати запчастини від європейських і американських постачальників попри санкції. Дані митного імпорту, надані російському слідчому відділу Радіо Свобода "Система" виявили, що авіазапчастини на суму понад 8 млн доларів завезли до Росії з початку 2022 до липня 2023. 

  • У вересні розслідування "Важних историй" повідомило, що Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через “недружню” Європу.  з березня 2022-го по березень 2023 року в країну ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus не менше ніж на 18 млрд рублів (понад 188 млн доларів).

  • Минулого року РФ в обхід західним санкціям вдалося імпортувати мікросхеми американського та європейського виробництва на суму понад мільярд доларів.

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