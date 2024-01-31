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Міжнародний суд ООН частково визнав Росію винною у фінансуванні тероризму

На думку суду, зброя і військова техніка від РФ для бойовиків - це не тероризм.

Міжнародний суд ООН частково визнав Росію винною у фінансуванні тероризму
Міжнародний суд ООН
Фото: dw.com

31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансування тероризму, передає "Європейська правда".

Українська сторона подала позов про порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Відповідно до рішення суду, Росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Більшу частину звинувачень суд визнав необґрунтованими. Зазначається, що основною проблемою в цьому випадку став консервативний підхід Міжнародного суду ООН до трактування Конвенції проб боротьбу з фінансуванням тероризму.

Суд вирішив, що фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Тож у випадку, якщо терористам Росія постачала ЗРК "Бук", то це не тероризм.

Також суд не зобов'язав Росію виплатити компенсації, як того вимагав Київ, передає Sky News.

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