ЄС виявив 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких можуть піти Україні

Українська делегація від міністерства юстиції України провела низку зустрічей з комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, з топкерівниками директоратів Єврокомісії та урядом Бельгії.

"Брюссель головує з 1 січня 2024 року в ЄС, тож усі болючі питання щодо заморожених активів Росії розв'язуються зараз саме там", – розповіла про деталі зустрічей заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Вона додала, що ЄС провів велику домашню роботу з розшуку та фіксації активів Росії, що перебувають у юрисдикціях країн ЄС. Зокрема, йдеться про 260 мільярдів євро, з яких 210 мільярдів євро заморожені у Бельгії та Люксембурзі.

"В основному суверенні активи існують в формі бондів, облігацій та інших інструментів. По мірі того, як ці інструменти досягають строку погашення – вони конвертуються в кеш. Майже всі активи зберігаються на рахунках великих депозитарних установ на зразок Euroclear або на рахунках центральних або резервних банків", – написала Мудра.

Фото: Фейсбук Ірини Мудрої Українська делегація привели зустрічі із представниками ЄС

Чиновниця зазначила, що після того, як ЄС знайшов та ідентифікував активи, він акумулюватиме їх на одному рахунку в Euroclear.

"Так, цей процес буде вимагати погодження від всіх 27 країн, але Єврокомісія працює з надшвидкістю, - пообіцяли зробити швидко", – зазначила Мудра.

Наступний кроком має стати досягнення "поки що відсутньої єдності в спрямуванні надприбутків від російських активів в Україну"

"Але і в цьому питанні нас запевнили - «так», ми працюємо, чекайте", – заявила заступниця міністра.

Мудра додала, що також обговорили питання конфіскації тіла заморожених активів Росії, проте в ЄС поки не охоче про це говорять, але "над цим питанням активно працюють в G7 й є певні зсуви щодо прийняття законодавства у США".

"Питання надприбутків дуже важливе й знаходиться весь час на порядку денному ЄС, його можна вирішити й ЄС знає як – справа часу", – резюмувала Мудра.

Вона додала, що під час зустрічей також обговорили питання санкцій.

"Чекаємо на 13-ий пакет та варіанти унеможливлення обходу санкцій; і пакет допомоги в 50 мільярдів євро (допомога протягом 2024-2027 років), чекаємо на доленосне рішення 1 лютого. А щодо коштів надприбутків, то вони йдуть on top додатково до Ukraine Facility", – зазначила заступниця міністра юстиції.