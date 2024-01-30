У Комітеті ПАРЄ схвалили проєкт резолюції щодо вилучення російських заморожених активів

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України.

Поки що йдеться лише про проєкт і він ще не схвалений на рівні ПАРЄ, пише Європейська правда.

У проєкті резолюції Комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки".

Також у проєкті пропонують, щоби Рада Європи очолила процес вилучення російських державних активів та їхнє використання на відбудову України. Також відзначають, що на червень 2023 року завдані Україні збитки внаслідок війни оцінювали у 416 млрд доларів США.

Крім того, пропонують створити міжнародний компенсаційний механізм під егідою Ради Європи. Це передбачало би створення міжнародного трастового фонду, у який би йшли активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Як йдеться у матеріалі, у проєкті пропонують створити комісію для розгляду претензій, яка би була неупередженою та ефективною і діяла би за загальновизнаними юридичними нормами, аби розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії.

У Комітеті закликали країни-учасниці Ради Європи та інші держави, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн "Групи семи".

Також у Комітеті наголошують, що, згідно з міжнародним правом, держави мають право застосувати контрзаходи проти країни, яка серйозно порушила міжнародне право.

"Настав час, щоби країни Ради Європи перейшли від санкцій до контрзаходів", – додали у ПАРЄ і заявили, що не бачать проблем з легітимністю такого кроку.

У проєкті аргументують, що це допоможе посилити Україну, забезпечити відповідальність Росії та стримати потенційні наступні випадки агресії.

Парламентська асамблея, до якої входять парламентарі 46 країн, має розглянути це питання на одній з наступних сесій. Цей проєкт є складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року.