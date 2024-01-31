Боррель: До кінця березня Україна отримає пів мільйона боєприпасів від ЄС

Країни-члени ЄС також планують навчити ще близько 20 000 українських солдатів.

Приблизно половину з мільйона обіцяних Україні артилерійських снарядів мають доставити до кінця березня.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС 31 січня, повідомляє SVT.

За його словами, у Європі з кінця року також зможуть виробляти щорічно 1,4 мільйона боєприпасів.

Країни-члени ЄС також планують навчити близько 20 000 українських солдатів на додаток до 40 000 вже навчених.

Що відомо про мільйон боєприпасів для України