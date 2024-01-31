Боррель: До кінця березня Україна отримає пів мільйона боєприпасів від ЄС

Приблизно половину з мільйона обіцяних Україні артилерійських снарядів мають доставити до кінця березня.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС 31 січня, повідомляє SVT.
За його словами, у Європі з кінця року також зможуть виробляти щорічно 1,4 мільйона боєприпасів.
Країни-члени ЄС також планують навчити близько 20 000 українських солдатів на додаток до 40 000 вже навчених.
Що відомо про мільйон боєприпасів для України
- Раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
- Також Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.
- Минулого місяця міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна вимушена закуповувати артилерійські боєприпаси і для себе, і для допомоги Україні, адже ситуація із забезпеченням складна.
- Нещодавно Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєркою Естонії Каєю Каллас заявив, що очікує від партнерів виконання рішення про мільйон снарядів у повному обсязі та дуже хоче побачити контракти.
- Зрештою цього місяця Єврокомісія заявила, що, на її думку, ЄС таки зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України. На кінець грудня 2023-го наша держава отримала понад 300 тисяч снарядів.