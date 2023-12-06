Країни ЄС замовили для України лише 60 тисяч снарядів, поставили ж – менше половини з обіцяного

Країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за заплнованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року. Як відомо, до кінця 2023 року ЄС поставив менше половини обіцяного 480 тисяч артилерійських снарядів.

Про це пише Reuters.

Як пише видання, у березні ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні.

План складався з трьох частин: постачання із запасів армій ЄС, інвестиції у власне виробництво й замовлення снарядів у збройових компаній за схемою спільних закупівель, яку координує Європейське оборонне агентство.

Дана схема була центральним елементом ініціативи ЄС з нарощування поставок 155-мм артилерійських снарядів в Україну, що дозволяє країнам розміщувати замовлення у промисловості через контракти, укладені Європейським оборонним агентством (ЄОА) блоку.

Ширша ініціатива, започаткована в березні, запропонувала різні схеми постачання 1 мільйона снарядів і ракет в Україну протягом року.

Разом ці схеми дозволили отримати близько 480 000 боєприпасів, що за даними ЄС склало менше половини від запланованого.

За інформацією джерел Reuters, ЄС передали з власних запасів Україні близько 300 тисяч артилерійських снарядів, а в межах спільних закупівель – лише 60 тисяч. У Євросоюзі називають різні причини відставання від плану.

Одні стверджують, що багато урядів ЄС не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройових компаніях. Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва.

В знак занепокоєння низьким обсягом замовлень в проекті декларації саміту ЄС наступного тижня "підкреслюється нагальна потреба прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів".

Постачання снарядів від ЄС:

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.