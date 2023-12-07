Глава МЗС Британії закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України

Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Вашингтона заявив, що варто не лише заморожувати російські активи, а й спрямовувати їх на відбудову України, – пише Sky News.
Лорд Кемерон зазначив, що таким чином це буде так званий "аванс" Росії за репарації.
"Замість того, щоб просто заморожувати ці гроші, давайте візьмемо ці гроші, витратимо їх на відновлення України, і це буде, якщо хочете, перший внесок на репарації, які Росії колись доведеться заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила", – зазначив Кемерон.
Глава МЗС Британії додав, що переглянув вкотре усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея.
Він також закликав політиків у США схвалити новий пакет військової допомоги Україні після того, як республіканці заблокували угоду.
"Якщо США проголосують за пакет підтримки Україні, це дасть величезну підтримку європейським країнам", — сказав він.
Заморожені активи РФ. Як їх використовуватимуть:
- З початку вторгнення Москви в Україну Європейський союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії.
- У червні Брюссель запропонував використати прибутки від активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України.
- Міністерка фінансів США виступає за податок на прибуток від заморожених російських активів замість їх конфіскації. Джанет Єллен вважає це "розумним способом фінансувати відновлення України".
- Раніше Європейська комісія і Європейський центральний банк сперечалися щодо планів із використання заморожених російських активів для допомоги у відновленні України.
- Стало відомо, що Росія хоче надати західним інвесторам можливість викупити заморожені в РФ активи своїх компаній за рахунок власних знерухомлених коштів. Тобто обмінятися замороженими активами.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що усі заблоковані російські активи мають бути використані на компенсацію збитків, які заподіяна Україні війна.