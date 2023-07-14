Єврокомісія і Європейський центробанк сперечаються довкола використання заморожених росактивів для допомоги Україні

Зокрема, ЄЦБ каже, що дії з цими активами можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони.

Європейська комісія і Європейський центральний банк сперечаються щодо планів із використання заморожених російських активів для допомоги у відновленні України, повідомляє Bloomberg.

Йдеться про понад 200 млрд євро.

ЄЦБ вважає, що дії проти підсанкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності єдиної валюти. Єврокомісія стверджує, що відколи російські активи заблокували (з лютого 2022 року), жодне з побоювань не справдилося.

Ці розбіжності озвучили під час учорашньої зустрічі очільниці Європейського центробанку Крістіни Лагард і віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Лагард заявила на зустрічі, що податок на непередбачені витрати може підірвати євро і призвести до відтоку капіталу. Вона зазначила, що на карту поставлена сума, яка набагато перевищує суму, яку цей крок принесе Україні.

Заморожені активи можуть принести близько трьох мільярдів євро прибутку, хоча за деякими оцінками ця цифра може бути ще вищою. Раніше Bloomberg повідомляв, що більше половини активів перебувають у готівці та депозитах, у той час як значна сума залишку є в цінних паперах, які будуть перетворені на готівку в міру їх погашення протягом наступних двох-трьох років.

У спробі подолати розбіжності Франція запропонувала вивчити двоетапний процес на окремій зустрічі, зосередивши увагу спочатку на заморожуванні доходів, а потім на обговоренні того, як їх використати.

Також держави-члени поставили перед цим процесом ще одну умову, яка передбачає координацію всіх дій із "Групою семи".

Очікується, що міністри фінансів G7 та ЄС обговорять це питання у кулуарах ширшої зустрічі G20 в Індії 16 липня. ЄС хотів би, щоб G7 випустила неофіційну заяву цього літа, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні. А Європейська комісія, як повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, поки не знайшла механізму, як використати російські активи в інтересах України.

Тим часом міністр юстиції Денис Малюська заявив, що механізм компенсації збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, таки знайдено. На зустрічі міністрів юстиції G7 у Токіо ключовою темою обговорення була юридична реакція на агресію Російської Федерації. За словами Малюськи, "у нас з міжнародними колегами є повне розуміння спільної мети і є розуміння, як це має виглядати".