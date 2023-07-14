Ймовірного російського шпигуна екстрадували з Естонії до США

Прокуратура США повідомила, що ймовірний офіцер російської розвідки, якого США звинувачують у контрабанді американської електроніки та боєприпасів до Росії, був екстрадований з Естонії, передає Sky News.
Підозрюваний росіянин Вадим Конощенок сьогодні постане перед федеральним судом у Брукліні (Нью-Йорк).
Прокуратура вимагає його утримання під вартою до суду.
Росіянина затримали в Естонії торік у жовтні при спробі перетнути кордон Росії з 35 видами напівпровідників та електронних компонентів. Правоохоронці знайшли листування, в одному з повідомлень якої йшлося про те, що зловмисник стягує комісію в розмірі 10% за торгівлю підсанкційними товарами.
Нагадаємо, Сербія розслідує звинувачення США проти керівника розвідки країни, якого підозрюють у допомозі РФ.
Литва заборонила транзит товарів подвійного призначення, аби вони не потрапили в РФ чи Білорусь.