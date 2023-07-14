Британський міністр оборони заявив, що його не так зрозуміли щодо вдячності України за підтримку і "ми не Amazon"

Коментарі щодо Amazon були зроблені минулого року і мали на меті наголосити, що відносини Великобританії з Україною мають не "транзакційний", а скоріше "партнерський характер, зазначив Воллес.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що його не так зрозуміли щодо вдячності України за підтримку і "ми не Amazon".

Із цього приводу Воллес опублікував пояснення на своїй фейсбук-сторінці.

За словами міністра, його коментарі про те, як "найкраще підтримати Україну, викликали велику цікавість і спотворення інформації".

"Для протоколу: як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети — допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням. Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох державах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", - зазначив Воллес.

Він зауважив, що "населення Великобританії та всі партії у нашому парламенті підтримують наші зусилля щодо оснащення України" і що "наші рейтинги підтримки України одні з найвищих у Європі – понад 70%".

Британський міністр додав, що його коментарі були спрямовані на те, аби "докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких ще треба переконати", а коментарі щодо Amazon були зроблені минулого року, щоб наголосити, що відносини Великобританії з Україною мають не "транзакційний", а скоріше "партнерський характер".

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Великобританія мають продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - підкреслив Воллес.

Нагадаємо, днями Бен Воллес, коментуючи постачання військової допомоги Україні, сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку. Ці слова викликали обурення в українському суспільстві. Відреагували також британський міністр Ріші Сунак і Президент Зеленський.

Ріші Сунак на своїй пресконференції в Литві заявив, що Володимир Зеленський "неодноразово висловлював свою подяку". А український президент сказав, що не зовсім розуміє, як саме Україна має дякувати партнерам за підтримку.