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Український прикордонник "Музикант" збив два ворожих FPV-дрони на півдні

Третій дрон вибухнув сам на підльоті.

Український прикордонник "Музикант" збив два ворожих FPV-дрони на півдні
Фото: ДПСУ

Одразу три ворожі FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників на півдні України. Військовий на псевдо Музикант збив два з них.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Зграю ворожих пташок почув на підльоті наш побратим на псевдо Музикант, який виконав чудову антидронову симфонію. З третього пострілу Музикант влучив у перший коптер, знищивши його у повітрі. Наступна частина симфонії розпочалась, без антракту, але і другий безпілотник-камікадзе був ліквідований у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті і, на щастя, теж не встиг завдати шкоди нашим воїнам", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

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Напередодні на цій ділянці Музикант приземлив квадрокоптер, обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. При цьому прикордонник відстрелив лише лопать одного з гвинтів, від чого ворожий "Мавік" плавно приземлився майже неушкодженим. Після незначного технічного обслуговування він буде працювати на ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні вночі  сили ППО збили над Одещиною 8 "Шахедів".

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