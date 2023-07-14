Одразу три ворожі FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників на півдні України. Військовий на псевдо Музикант збив два з них.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Зграю ворожих пташок почув на підльоті наш побратим на псевдо Музикант, який виконав чудову антидронову симфонію. З третього пострілу Музикант влучив у перший коптер, знищивши його у повітрі. Наступна частина симфонії розпочалась, без антракту, але і другий безпілотник-камікадзе був ліквідований у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті і, на щастя, теж не встиг завдати шкоди нашим воїнам", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Напередодні на цій ділянці Музикант приземлив квадрокоптер, обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. При цьому прикордонник відстрелив лише лопать одного з гвинтів, від чого ворожий "Мавік" плавно приземлився майже неушкодженим. Після незначного технічного обслуговування він буде працювати на ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні вночі сили ППО збили над Одещиною 8 "Шахедів".