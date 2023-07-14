​Шольц планує "якось поговорити" із Путіним, хоча той "витер ноги" об міжнародне право

Канцлер Німеччини бажає Україні успіху у боротьбі проти російської агресії і після завершення війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц бажає Україні успіху у боротьбі проти російської агресії і після завершення війни. Він також сказав, що має намір "якось поговорити" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Шольц заявив на пресконференції у Берліні, передає Укрінформ.

"Як людина, як громадянин, як німець, як європеєць я бажаю, щоби Україна досягла успіху", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина надає Україні "дуже релевантну" підтримку. Зокрема, він згадав системи ППО, САУ, навчання військових, а також допомогу у ремонті пошкодженої на полі бою техніки. Канцлер запевнив, що підтримка Україні буде надаватися стільки, скільки буде потрібно.

Глава німецького уряду також зауважив, що для його кабінету важливою є підтримка курсу на допомогу Україні з боку населення ФРН. За його словами, тих, хто критикує "українську політику" уряду, потрібно переконувати, це – частина демократії.

"Проводиться роз’яснювальна робота, аби пояснити громадянам, що найбільша країна Європи розпочала агресію проти другої найбільшої країни континенту, принісши в Європу війну, яка загрожує миру та безпеці всіх її жителів", - зазначив Шольц.

Відповідаючи на запитання, чи планує він іще колись поговорити з Путіним, канцлер сказав, що "якось із ним поговорить, але строки розмови не визначені". При цьому він назвав Путіна людиною, яка "витерла ноги" об міжнародне право.

Під час пресконференції сталася курйозна ситуація, коли на запитання про вступ Швеції у Північноатлантичний альянс Шольц відповів: "Я підтримую членство України в НАТО".

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що хоче підтримувати зв'язок із Путіним і планує невдовзі провести з ним переговори.

За словами Шольца, необхідною умовою справедливого миру є виведення Росією своїх військ.