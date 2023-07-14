Байден дозволив Пентагону мобілізувати 3 тис. військових резерву для операцій в Європі, – Politico

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Пентагону мобілізувати 3 тис. військовослужбовців резерву для підтримки операцій у Європі.

Про це пише Politico.

"Цей крок ще раз підтверджує непохитну підтримку та відданість обороні східного флангу НАТО після незаконної та неспровокованої війни Росії проти України", – заявив генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з операцій Об’єднаного штабу США.

Речник Європейського командування США капітан Білл Спікс додав, хоча цей крок надає Європейському командуванню військових "більшу гнучкість" для захисту континенту, він не змінить фактичний рівень військових у Європі. Також нині невідомо, чи планує міністр оборони США Ллойд Остін фактично розгортати цих резервістів найближчим часом в Європі.

В указі президента також вперше визначено операцію "Атлантична рішучість" (Operation Atlantic Resolve) як непередбачувану операцію, що дозволяє Пентагону викликати резервні сили та надає йому прискорені повноваження забезпечити ці війська необхідним обладнанням.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року США спрямували ще 20 тис. військових до Європи, в результаті чого їх загальна кількість на континенті перевищила 100 тис. Це включає нову ротацію з 10 тис. військових у Польщі, яка стала критично важливим центром підтримки та постачання зброї Україні.