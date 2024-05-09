Польща пропонує європейським країнам узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейським країнам слід узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів, передає ERR.

Сікорський відвідав Естонію і зустрівся з тамтешнім главою МЗС Маргусом Цахкною, обговоривши підтримку України і безпеку регіону.

Коментуючи різні ворожі дії Росії в європейських країнах, Сікорський сказав, що спецслужби та зовнішньополітичні відомства мають співпрацювати проти російського втручання.

«Нам необхідно погодити рішення про присутність російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості щодо управління агентурою та планування терактів. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент Путін воює із нами вже багато років», - сказав польський міністр.

Сікорський підкреслив, що треба "скоординувати нашу діяльність на рівні розвідки та порушити ці питання на рівні Євросоюзу та НАТО, і ми зробимо це разом".