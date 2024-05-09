Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
ГоловнаСвіт

Польща пропонує європейським країнам узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів

Спецслужби та зовнішньополітичні відомства мають співпрацювати проти російського втручання.

Польща пропонує європейським країнам узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейським країнам слід узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів, передає ERR.

Сікорський відвідав Естонію і зустрівся з тамтешнім главою МЗС Маргусом Цахкною, обговоривши підтримку України і безпеку регіону.

Коментуючи різні ворожі дії Росії в європейських країнах, Сікорський сказав, що спецслужби та зовнішньополітичні відомства мають співпрацювати проти російського втручання.

«Нам необхідно погодити рішення про присутність російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості щодо управління агентурою та планування терактів. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент Путін воює із нами вже багато років», - сказав польський міністр.

Сікорський підкреслив, що треба "скоординувати нашу діяльність на рівні розвідки та порушити ці питання на рівні Євросоюзу та НАТО, і ми зробимо це разом".

  • Цього року низка країн знову видворила російських послів. Так, у березні вислала дипломата РФ Латвія. Персонами нон грата стали також дипломати Росії у Естонії та Австрії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies