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Латвія висилає російського дипломата

Росіянин має покинути Латвію до кінця 10 квітня.

Латвія висилає російського дипломата
Посольство Росії у Ризі
Фото: LETA, Artūrs Ķipsts

Сьогодні, 27 березня, до Міністерства закордонних справ Латвії був викликаний тимчасовий повірений Російської Федерації Олег Зіковс.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

Латвійська сторона висловила йому категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації посольством протягом тривалого часу. Це явно суперечить Віденській конвенції про дипломатичне спілкування 1961 року.

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“Незважаючи на неодноразові зауваження з боку МЗС, посольство Росії продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інституцій та інституцій державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві”, - наголосили в латвійському МЗС.

Отже, міністр закордонних справ Латвії прийняв рішення оголосити персоною нон грата одного дипломата посольства Росії. Він має покинути Латвію до кінця 10 квітня.

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