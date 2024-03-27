Латвія висилає російського дипломата

Сьогодні, 27 березня, до Міністерства закордонних справ Латвії був викликаний тимчасовий повірений Російської Федерації Олег Зіковс.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

Латвійська сторона висловила йому категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації посольством протягом тривалого часу. Це явно суперечить Віденській конвенції про дипломатичне спілкування 1961 року.

“Незважаючи на неодноразові зауваження з боку МЗС, посольство Росії продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інституцій та інституцій державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві”, - наголосили в латвійському МЗС.

Отже, міністр закордонних справ Латвії прийняв рішення оголосити персоною нон грата одного дипломата посольства Росії. Він має покинути Латвію до кінця 10 квітня.