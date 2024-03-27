Посли ЄС погодили новий план торгівлі з Україною

Квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту і в другому півріччі 2021-го.

Посли ЄС ухвалили продовження дії торгівельного безвізу з Україною на наступний рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України, який забезпечить збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", — ідеться у повідомленні.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

За інформацією "Радіо Свобода", посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і в другому півріччі 2021-го.

Цю компромісну угоду вимагали включити Франція та Польща.

"Базовий період, що використовується для активації захисного механізму, буде продовжено до другого семестру 2021 року. Комісія також посилить деякі формулювання у своїй декларації… Це дуже делікатний баланс, якого держави-члени могли б досягти сьогодні в прекрасному дусі компромісу", — повідомив журналістам у Брюсселі чиновник на умовах анонімності.

Рішення ще має наново схвалити Європарламент, оскільки воно відрізняється від погодженого попередньо. Його остання пленарна сесія перед виборами, а відтак і оновленням складу законодавчого органу ЄС – у квітні. Тоді як 5 червня спливає термін дії заходів ЄС із лібералізації торгівлі для України в умовах війни з боку Росії.