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Посли ЄС погодили новий план торгівлі з Україною

Квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту і в другому півріччі 2021-го. 

Посли ЄС погодили новий план торгівлі з Україною
Фото: EPA/UPG

Посли ЄС ухвалили продовження дії торгівельного безвізу з Україною на наступний рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України, який забезпечить збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", — ідеться у повідомленні. 

За інформацією "Радіо Свобода", посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і в другому півріччі 2021-го. 

Цю компромісну угоду вимагали включити Франція та Польща.

"Базовий період, що використовується для активації захисного механізму, буде продовжено до другого семестру 2021 року. Комісія також посилить деякі формулювання у своїй декларації… Це дуже делікатний баланс, якого держави-члени могли б досягти сьогодні в прекрасному дусі компромісу", — повідомив журналістам у Брюсселі чиновник на умовах анонімності.

Рішення ще має наново схвалити Європарламент, оскільки воно відрізняється від погодженого попередньо. Його остання пленарна сесія перед виборами, а відтак і оновленням складу законодавчого органу ЄС – у квітні. Тоді як 5 червня спливає термін дії заходів ЄС із лібералізації торгівлі для України в умовах війни з боку Росії.

  • З початком масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності. 
  • Раніше у закордонних ЗМІ повідомили, що декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України. Минулого тижня Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.
  • Нещодавно український прем’єр Шмигаль заявив, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
  • Раніше, у січні, Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами. Зокрема, для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023.
  • Якщо угоду схвалять, тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.
  • У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно.
  • Днями в Єврокомісії повідомили, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.
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