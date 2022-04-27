Євросоюз припиняє дію ввізного мита для України

Цей крок покликаний допомогти збільшити експорт до ЄС, що полегшить скрутне становище українських виробників та експортерів.

Європейська комісія запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь український експорт до ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на комюніке Єврокомісії.

"Я обговорювала з президентом Зеленським способи підтримки економіки, крім макрофінансової допомоги та грантів, які ми надаємо. Ми обидва згодні з критичним значенням швидкого та широкого припинення імпортних мит для підйому економіки України", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, припинення дії мит "значно полегшить експорт українських промислових і сільськогосподарських товарів до ЄС". Вона пообіцяла продовження економічної допомоги Києву.

Пропозиція Єврокомісії також передбачає припинення на один рік усіх антидемпінгових і захисних заходів ЄС, які діють щодо українського експорту сталі. Цей крок покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС, що полегшить скрутне становище українських виробників та експортерів у нинішній ситуації в країні.

"ЄС ніколи раніше не вживав таких заходів щодо лібералізації торгівлі, які є безпрецедентними за своїми масштабами: надання Україні доступу до ринку ЄС із нульовими тарифами, нульовими квотами", - заявив виконавчий заступник глави ЄК Валдіс Домбровскіс.

У Єврокомісії також вказують на те, що ЄС хоче зробити все можливе, щоб допомогти Україні "зберегти свої торгові позиції з рештою світу та ще більше поглибити свої торгові відносини з ЄС".

У Брюсселі також повідомляють, що ЄС вживає заходів для полегшення наземних перевезень товарів, щоб допомогти вивозити українську продукцію за межі країни. Так, Єврокомісія вже розпочала лібералізацію умов для українських водіїв вантажівок, що перевозять товари між Україною та ЄС, а також дії щодо полегшення транзиту та використання інфраструктури ЄС для спрямування українського експорту до третіх країн.

Нагадаємо, раніше Велика Британія на рік скасувала всі мита на український експорт. Сполучене Королівство також оголосило про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати проти України.

Міністерка економіки Юлію Свириденко зазначила, що це рішення Великої Британії дозволить Україні гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.