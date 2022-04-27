У парламенті заявили, що проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби з терористичною діяльністю".
Білоруські депутати схвалили запровадження смертної кари за "замах на вчинення актів тероризму"
Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари.
Про це йдеться в повідомленні Палати представників, передає "Інтерфакс-Україна".
Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".
"Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться в повідомленні.
"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей", - заявив спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.
Нагадаємо, Білорусь - єдина країна СНД і Європи, де застосовується страта. Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвища міра покарання у вигляді розстрілу застосовується "за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин". Смертна кара після помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.
Минулого року Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом, пропонував провести з цього питання референдум.