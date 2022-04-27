Білоруські депутати схвалили запровадження смертної кари за "замах на вчинення актів тероризму"

У парламенті заявили, що проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби з терористичною діяльністю".

Нижня палата парламенту Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за тероризм, аж до смертної кари.

Про це йдеться в повідомленні Палати представників, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в парламенті, проєкт закону підготовлено для "стримувального впливу на деструктивні елементи, а також для демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".

"Законопроєкт пропонує внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться в повідомленні.

"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність і конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим, чиняться дії щодо виведення з ладу залізничного обладнання та колій, об'єктів стратегічного значення, підпалу житлових будинків, підриву автотранспорту в місцях масового відпочинку та скупчення людей", - заявив спікер нижньої палати Володимир Андрійченко.

Нагадаємо, Білорусь - єдина країна СНД і Європи, де застосовується страта. Наразі положення про смертну кару прописано у статті 59 КК Білорусі. Найвища міра покарання у вигляді розстрілу застосовується "за деякі особливо тяжкі злочини, пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин". Смертна кара після помилування може бути замінена довічним позбавленням волі.

Минулого року Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом, пропонував провести з цього питання референдум.