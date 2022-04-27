Канцлер Австрії заперечив, що країна згодна платити Росії за газ рублями (оновлено)

Нехаммер сказав, що виплати будуть продовжуватися в євро.

Австрійський канцлер Карл Нехаммер заперечив поширену в медіа інформацію про згоду платити Росії за газ у рублях. У своєму Twitter він написав, що виплати продовжать здійснювати в євро.

"До того, як тут будуть поширюватися фейкові новини російської пропаганди. Звичайно, OMV продовжить сплачувати постачння газу з Росії в євро", – написав він.

Нехаммер підкреслив, що Австрія дотримується погоджених Євросоюзом санкцій.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Про згоду сплачувати за газ Росії в рублях, як того вимагає Путін, з посиланням на ЗМІ Австрії, писали "Інтерфакс-Україна" та видання APA.

Зазначалося, що рішення нібито було ухвалене за погодженням із австрійською компанією OMV, яка задіяна в будівництві "Північного потоку-2".

Австрія раніше заявила, що не буде підтримувати газове ембарго проти Росії, а також виступила проти приєднання України до Євросоюзу.

Нехаммер був в Україні 9 квітня. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та їздив у Бучу, де російські військові катували, гвалтували та вбивали мирне населення. Після цього Нехаммер перебував із візитом у президента РФ, де, як він сказав, провів "дуже прямі, жорсткі та відкриті перемовини".

Нещодавно РФ заявила, що братиме оплату за газ винятково в рублях. Це викликано бажанням окупантки укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на думку аналітиків, такий крок Путіна – це спроба зіграти на енергетичних потребах Європейського Союзу, щоб в результаті ослабити санкційний тиск. Керівництво РФ розраховує, що на таку пропозицію пристане котрась із країн ЄС і таким чином послабиться єдність Заходу.

Після цього ультиматуму прем’єр-міністр Словенії Янез Янша перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ у рублях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відкинув вимогу Росії платити за російський газ у рублях. Крім того, міністри економіки країн G7 домовились не виконувати цю вимогу. Міністр економіки ФРН заявив, що ультиматум про рублі є одностороннім та явним порушенням існуючих контрактів.

Платити в рублях за газ категорично відмовилися Польща і Болгарія. Сьогодні "Газпром" оголосив, що через це припиняє їм постачання газу.

Згодна на сплату рублями Угорщина.