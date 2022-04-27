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У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали росіянина та білоруса

Вони збирали дані про польські Збройні сили, зокрема в прикордонних зонах. 

У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали росіянина та білоруса
Ілюстративне фото
Фото: dangordonspyclub.com

У Польщі за підозрою в шпигунстві затримали громадян Росії та Білорусі. Суд заарештував їх на три місяці, повідомили на сайті польського уряду

Два іноземці були затримані Військовою поліцією Польщі 21 та 22 квітня. Їм інкримінують роботу на російські спецслужби. 

"У матеріалах Служби військової контррозвідки вказується, що росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, вели діяльність, що полягала в розвідці функціонування Збройних сил Польщі, зокрема присутності армії в польсько-білоруській прикордонній зоні", – зазначено в повідомленні. 

Нагадаємо, російських шпигунів у Польщі затримують регулярно. Торік арештували ексактивіста проросійської партії. Також було затримано чоловіка за підозрою в роботі на ФСБ Росії. 

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