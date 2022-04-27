Через війну РФ в Україні ціни на продовольство у світі будуть зростати до 2024 року, - Світовий банк

Вартість пшениці, як очікується, у 2022 році зросте на понад 40%.

Ціни на енергоресурси й продовольство у світі, через війну РФ проти України, будуть зростати до кінця 2024 року й досягнуть "історично високих показників".

Про це йдеться у звіті "Огляд ринків споживчих товарів" Групи Світового банку, який було оприлюднено 26 квітня.

"Війна в Україні завдала серйозного шоку на товарних ринках, змінивши світові моделі торгівлі, виробництва та споживання таким чином, і буде утримувати ціни на історично високих рівнях до кінця 2024 р.", - сказано в повідомлені щодо цього на сайті організації.

За прогнозами аналітиків Світового банку, ціни на енергоносії у 2022 році зростуть на понад 50% і лише протягом 2023-24 років дещо вирівняються. На майже 20% цьогоріч зросте вартість сільськогосподарської продукції та металів.

Зокрема ціна нафти марки Brent, яка вважається еталонною, через порушення логістики й виробництва триматиметься на рівні в 100 доларів за баррель у 2022-му, тобто на 40% більше, ніж у 2021-му — це буде найвище значення з 2013 року. Ціни на природний газ у Європі своєю чергою зростуть на 50%, а на вугілля — на 80%.

Вартість пшениці, як очікується, у 2022 році зросте на понад 40% проти минулорічного рівня й стане рекордною в номінальному вираженні. Це, вказують аналітики Світового банку, вплине на країни-експортери продовольства — передусім Росію та Україну.

Назагал ціни на споживчі товари в найближчі три роки триматимуться на рівні, вищому за середньорічні протягом останніх п’яти років. Якщо ж війна Росії в Україні затягнеться, вартість товарів може зрости (й, відповідно, коливатися) ще більше.

"Це найбільший шок на ринку споживчих товарів із 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється зростанням обмежень у торгівлі їжею, паливом і добривами. Ці події збільшують імовірність стагфляції", — прогнозує віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку Індерміт Ґілл.

Нагадаємо, через війну Україна збере на 20 відсотків менше зернових, ніж у 2021 році.