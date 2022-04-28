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Міноборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Озброєння завантажують на літак ВПС США на резервній авіабазі у Каліфорнії.

Міноборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну
Фото: twitter.com/DeptofDefense

Міністерство оборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Повідомлення про це разом із фото оприлюднені у твіттері американського оборонного відомства.

"Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України", – зазначено у дописі.

Повідомляється, що гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

Фото: twitter.com/DeptofDefense

Фото: twitter.com/DeptofDefense

Фото: twitter.com/DeptofDefense

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина" із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, українська армія піде у контрнаступ, щойно отримає обіцяну Заходом важку зброю. За його розрахунками, контрнаступу можна очікувати ближче до липня.

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