"Ближче до липня": Арестович назвав приблизні терміни контрнаступу української армії

Наприкінці травня – на початку червня в Україну надійде достатня кількість наданої Заходом зброї, щоб змінити співвідношення засобів та сил. Тобто у другій половині червня, а швидше – у липні розпочнуться запеклі бої. У наступ піде українська армія.

Такий прогноз радник глави Офісу президента Олексій Арестович зробив в інтерв’ю Марку Фейгіну.

У результаті поспіхом мобілізовані, деморалізовані та непідготовлені російські строковики на розваленій або відновленій техніці зустрінуться на полях битв із добре підготовленими та озброєними західною зброєю українськими захисниками, в очах яких відбивається Буча та Маріуполь.

"Можете собі уявити, що буде з вашими дітьми. Можливо, вам не потрібна ця війна?", – звернувся Арестович до родичів російських військових.

Нагадаємо, днями Арестович пояснив, чому українські бійці не йдуть у контрнаступ. Він запевнив, що ЗСУ перейде до наступальних дій, щойно отримає важку зброю. Він наголосив, що наступ – "це величезні втрати, а отже, це важко робити". Потрібно мати угруповання і тили.

"Саме тому, тільки-но надійде зброя, українські воїни відразу переходять у контрнаступ. Ми готові – питання лише у зброї. Я бачу, що є шанси, що це питання розв'яжеться", – додав Арестович.

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина" із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".