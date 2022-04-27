Перемовини пройдуть тоді, коли Росія буде готова сприйняти світ таким, який він є, - Подоляк

За словами радника керівника ОПУ, для переговорів президентів Україна має підготувати юридичну і емоційну складову.

Переговори між Росією та Україною відбудуться тоді, коли РФ "буде готова сприйняти світ таким, який він є".

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час телемарафону, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, Росія ще не позбулася ілюзій, які дають їй можливість продовжувати бойові дії в Україні. Також в країни-агресора є ще достатній ресурс та резерв.

"Нам ще доведеться довести їм їх право на те, щоб прийняти мир на умовах України. А коли будуть перемовини - це питання не сьогодні й не завтра, це питання того, коли Росія буде готова сприйняти світ таким, який він є", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що для переговорів президентів Україна має підготувати юридичну та емоційну складову.

"Більш того, маємо очікувати, що Росія повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього зустріч лідерів відбудеться і будемо мати результат", - додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, радник глави ОПУ Олексій Арестович заявив, що українська сторона запропонувала росіянам зустрітися біля стін "Азовсталі" і там провести переговори.

Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що перемовини щодо гарантій безпеки для України завершаться впродовж тижня.