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Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора

Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.

Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Фото: thebalance.com

В ексміністра з оточення Януковича вилучили понад 48 кг золота. Злитки передадуть на користь держави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією "Межигір’я"... Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн", - зазначили в ГПУ.

Золото конфіскували з ініціативи Офісу Генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони. Конфіскат спрямують для забезпечення обороноздатності України.

Нагадаємо, днями суд арештував понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

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