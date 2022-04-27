Згідно з документами, товар був з Греції, а на пакуванні виявили маркування російського підприємства.

В Україну намагалися ввезти майже 24 тонни тютюну з Росії.

Про це повідомили в Держмитслужбі.

"Відповідно до поданих митним органам документів, у зоні діяльності Вінницької митниці на адресу одного із підприємств регіону двома автотранспортними засобами із Сербії переміщувався товар "тютюн для куріння промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет" нібито походженням із Грецької Республіки загальною вагою 23 628 кг на суму 128 700 євро", - зазначили в ДМСУ.

Митники після аналізу документів вирішили вжити додаткових заходів контролю. Під час ретельного огляду товару на пакуванні виявили маркування підприємства з РФ.

Фото: Пресслужба ДМСУ

"Здійснюється повний митний огляд товарів з метою установлення усіх відомостей щодо товару та фіксації митного правопорушення", - підкреслили в Держмитслужбі.

Фото: Пресслужба ДМСУ

Нагадаємо, з 9 квітня Україна запровадила повне торговельне ембарго для товарів з Росії. У МВС згодом повідомили, що правоохоронці заблокували операції виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні.