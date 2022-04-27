У Дніпрі відкрили центр підтримки переселенців "Я - Маріуполь"

Це перший з п’яти запланованих у різних областях осередків допомоги маріупольцям.

Для маріупольців, які евакуювалися у Дніпро, відкрили центр всебічної підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

Зазначається, що це спільний проєкт мерій обох міст і перший з п’яти запланованих у різних областях осередків допомоги маріупольцям.

Центр розташований по вул. Воскресенській, 23 (Центральна міська бібліотека). Працює з 8:00 до 18:00, вихідний - неділя.

Тут безкоштовно допоможуть з відновленням документів, пошуком зниклих і поверненням примусово депортованих до РФ. Також сприятимуть з пошуком постійної чи тимчасової роботи та проконсультують щодо можливості відшкодувати знищене майно й отримати фінансову допомогу. У штаті працюють психологи, сімейний лікар, юристи та люди, що надаватимуть гуманітарну допомогу: продукти, одяг, засоби особистої гігієни.

На першому етапі Маріупольська міська рада планує відкрити центри підтримки в шести містах країни – у Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Києві, Львові, Одесі. На другому етапі – розширити перелік міст-підтримки до 16 обласних центрів.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що місто докладатиме всіх зусиль, аби зробити максимально комфортним життя всіх, хто знайшов прихисток чи нову домівку.

"Ми бачили перед собою ціль – стати вітриною відновленого українського Донбасу. І нам вдалося це. Але сталося 24 лютого – війна. Та в нас є велика сім’я – це мери міст, які разом із Маріуполем переживають той біль втрати, який місту нанесла армія РФ. Яка знищила його на 90%, яка зруйнувала наші будинки і наші життя. Та можна забрати все – але віра і надія залишаться. Так само, як і незламний дух маріупольців", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН.