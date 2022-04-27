Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео з подякою державам, які допомагають українцям боротися.

Ролик оприлюднено на сторінці головнокомандувача в Facebook.

"Щиро вдячний нашим партнерам за надану допомогу і непохитну підтримку у цей складний час!" – зазначив Залужний.

Серед згаданих у відео країн: Австралія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Данія, Японія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Північна Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Південна Корея, Словаччина, США, Туреччина, Хорватія, Чехія, Австрія, Ісландія, Кіпр, Ірландія, Словенія, Швеція та Фінляндія.

Нагадаємо, вчора в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася зустріч міністрів оборони 40 держав. Участь брав і голова Міноборони України Олексій Резніков. У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

За підсумками зустрічі зокрема домовлено, що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.