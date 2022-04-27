Снаряди впали у районі коксохімічного заводу та у центрі міста.

Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж”, – йдеться у повідомленні.

Після другого обстрілу росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

“Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!”, – сказав Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, протягом 26 квітня російські окупанти на Донеччині вбили трьох мирних мешканців.