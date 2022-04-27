Снаряди впали у районі коксохімічного заводу та у центрі міста.
Головна — Суспільство — Війна —
Росіяни вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці і нанесли авіаудар, постраждав чоловік
Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж”, – йдеться у повідомленні.
Після другого обстрілу росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.
“Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!”, – сказав Кириленко.
Нагадаємо, протягом 26 квітня російські окупанти на Донеччині вбили трьох мирних мешканців.