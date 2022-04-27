Бєлгородська, Воронезька і Курська області теж тепер активно вивчають поняття "демілітаризації", – Подоляк

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації з Росією Михайло Подоляк прокоментував пожежі в Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

У своєму Telegram він написав, що тепер ці області "також починають вивчати таке поняття, як "демілітаризація".

"Роззброєння. У цих російських областях періодично горять великі паливні бази, які забезпечують бронетехніку армії Рф, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин", – написав він.

Пояснити це, за словами Подоляка, дуже просто: якщо росіяни почали масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення убивств використовують склади в своїх областях, то "рано чи пізно борги доведеться повертати".

"Тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природній процес", – заявив він.

Подоляк підкреслив, що пожежі й вибухи там відбуваються абсолютно з різних причин.

Уранці 27 квітня влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей заявила про вибухи і пожежі, пише Reuters. В Бєлгородській області спалахнув склад боєприпасів.

Це вже не перша пожежа на складах на території країни-окупанта за минулі місяці. 1 квітня в Бєлгородській області відбулася пожежа на нафтобазі. 29 березня біля Бєлгорода на складі раптово почали детонувати боєприпаси.

Два дні тому пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську "Транснафта Брянськ Дружба", що також неподалік кордону з Україною. "Транснафта-Дружба" має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль "Дружба", що постачає нафту з Росії до Європи.