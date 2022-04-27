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У Дніпропетровській області від ворожого обстрілу загорілося енергетичне підприємство

Один працівник отримав поранення. 

У Дніпропетровській області від ворожого обстрілу загорілося енергетичне підприємство
Фото: скріншот

Російські війська вночі 27 квітня з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Є влучання в підприємство енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні", – зазначив він.

Під ворожим вогнем були сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Нагадаємо, за останні декілька діб російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. "Смерчі" прилетіли на околиці села Новолатівка, 26 квітня були обстріляні території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка.

До того ворог обстріляв на Дніпропетровщині залізницю та підприємство. Загинув чоловік. 

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